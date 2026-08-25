Giochi Mediterraneo, Razzetti oro nei 200 farfalla "Vincere gioia immensa" - Tuttoggi.info

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Giochi Mediterraneo, Razzetti oro nei 200 farfalla “Vincere gioia immensa”

ItalPress

Giochi Mediterraneo, Razzetti oro nei 200 farfalla “Vincere gioia immensa”

Mar, 25/08/2026 - 21:03

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TARANTO (ITALPRESS) – “È una medaglia importantissima per me, come anche le altre vinte in questa manifestazione. È stata una grande emozione davanti a questo pubblico, che mi ha sempre sostenuto e incitato”. Così Alberto Razzetti commenta la medaglia d’oro conquistata nei 200 farfalla ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. “È stata una gara difficile, anche perché il mio avversario agli Europei mi era arrivato davanti. Vincere oggi per me, quindi, posso dire che mi dà una gioia immensa”, aggiunge il nuotatore azzurro. Razzetti ha infine sottolineato la qualità dell’impianto che ha ospitato le gare: “Una struttura straordinaria, bellissima”.

xt8/gm/azn

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