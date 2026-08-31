 Giochi Mediterraneo, Massidda oro nei pesi "Vincere in Italia gioia immensa" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Giochi Mediterraneo, Massidda oro nei pesi “Vincere in Italia gioia immensa”

ItalPress

Giochi Mediterraneo, Massidda oro nei pesi “Vincere in Italia gioia immensa”

Lun, 31/08/2026 - 17:02

Condividi su:


TARANTO (ITALPRESS) – Sergio Massidda conquista la medaglia d’oro nello slancio ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 nella categoria fino a 65 kg riuscendo a sollevare 162 kg all’ultimo tentativo, mettendo anche la firma sul nuovo record dei Giochi. Precedentemente nello strappo, l’atleta del CS Esercito aveva conquistato la medaglia di bronzo con 130 kg. “Gareggiare in Italia è stato straordinario e mi ha dato una spinta pazzesca. La dedica è per la mia famiglia, mia mamma, la mia fidanzata, la Federazione e l’Esercito che mi sostengono sempre”,

xt8/gm/azn

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!