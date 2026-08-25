Giochi Mediterraneo, Guatti oro nei 50 sl "Vincere in casa vale doppio" - Tuttoggi.info

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Giochi Mediterraneo, Guatti oro nei 50 sl “Vincere in casa vale doppio”

ItalPress

Giochi Mediterraneo, Guatti oro nei 50 sl “Vincere in casa vale doppio”

Mar, 25/08/2026 - 21:03

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TARANTO (ITALPRESS) – “È stata una gara ostica, non era assolutamente scontato vincere questa medaglia. Ci siamo riusciti
e sono davvero molto contento, davanti a un pubblico speciale”. Così Giovanni Guatti commenta la medaglia d’oro conquistata nei 50 stile libero ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. “Ritengo che una vittoria in casa valga doppio. Posso dire che in effetti è stata una gara ostica: oggi non mi sentivo benissimo, ero un po’ titubante, però alla fine siamo riusciti a portare a casa questo importantissimo traguardo”, aggiunge il nuotatore azzurro. “Questa medaglia è importantissima per la mia carriera da un punto di vista internazionale. Ho iniziato da poco e questo certamente è un punto di partenza importante”, conclude Guatti.

xt8/gm/azn

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