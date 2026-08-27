Giochi Mediterraneo, Franceschini "Ripagato l'affetto con una vittoria preziosa" - Tuttoggi.info

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Giochi Mediterraneo, Franceschini “Ripagato l’affetto con una vittoria preziosa”

ItalPress

Giochi Mediterraneo, Franceschini “Ripagato l’affetto con una vittoria preziosa”

Gio, 27/08/2026 - 14:03

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TARANTO (ITALPRESS) – “Voglio innanzitutto ringraziare il pubblico di Taranto per aver sostenuto la squadra. Per noi è motivo di
grande orgoglio e credo che i ragazzi abbiano ripagato questo affetto con una bella prestazione e una vittoria importante”. Così il commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio, Daniele Franceschini, dopo il successo per 3-0 sul Kosovo ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 che proietta gli azzurrini in semifinale. “Abbiamo una squadra con carattere, grande mentalità e valori importanti. Dopo la vittoria dell’Europeo di categoria, i ragazzi sanno cosa devono fare in campo. Non abbiamo perso il nostro equilibrio e abbiamo giocato con buone trame, cercando sempre di esprimere il nostro calcio”, ha aggiunto il tecnico azzurro. “Abbiamo pensato soprattutto alla prestazione, senza fare calcoli. Questa deve essere la nostra mentalità: affrontare ogni partita con determinazione, equilibrio e la voglia di migliorare”, ha concluso Franceschini.

xt8/xr5/gm/gsl

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