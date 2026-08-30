Giochi Mediterraneo, Fina argento nel giavellotto "Oggi l'Italia una certezza" - Tuttoggi.info

TARANTO (ITALPRESS) – Michele Fina conquista la medaglia d’argento nel lancio del giavellotto ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. “Abbiamo fatto un grande lavoro. Il giavellotto è una delle discipline più difficili e in cui c’è un maggiore rischio diinfortunio, ma con la costanza si può fare tutto”, ha dichiarato l’azzurro al termine della gara. Fina ha sottolineato l’importanza del lavoro quotidiano e della continuità per raggiungere risultati di alto livello: “Con la costanza e il lavoro si possono ottenere grandi risultati, anche in una disciplina complessa come questa”. L’atleta ha poi parlato della crescita del movimento italiano:“L’atletica italiana è migliorata molto. Oggi l’Italia è una certezza, non più una comparsa nel panorama internazionale”.

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