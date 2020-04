Giochi fatti per le nomine nelle partecipate, il Mef deposita le liste - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato le liste per il rinnovo del consiglio di amministrazione di Poste Italiane e, di concerto con il ministero per lo Sviluppo economico, le liste per il rinnovo degli organi sociali di Enel, Eni e Leonardo.Con riferimento all’assemblea degli azionisti di Enel S.p.A., convocata per il prossimo giovedi’ 14 maggio, il Ministero, titolare del 23,585% del capitale, ha depositato questa lista per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione:1. Michele Alberto Fabiano Crisostomo2. Francesco Starace3. Alberto Marchi4. Costanza Esclapon5. Mirella Pellegrini6. Mariana Mazzucato

Con riferimento all’assemblea degli azionisti di Eni S.p.A., convocata per mercoledi’ 13 maggio, il ministero, titolare del 4,34% del capitale e per il tramite di Cassa Depositi e Prestiti (partecipata all’82,77% dal Mef) di un ulteriore 25,76%, ha depositato questa lista per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione:

1. Lucia Calvosa

2. Claudio Descalzi

3. Ada Lucia De Cesaris

4. Nathalie Tocci

5. Emanuele Piccinno

6. Filippo Giansante

Il nuovo Collegio Sindacale di Eni sara’ invece composto da:

1. Marco Seracini

2. Mario Notari

3. Giovanna Ceribelli

4. Roberto Maglio

5. Monica Vecchiati

Con riferimento all’assemblea degli azionisti di Leonardo S.p.A., convocata per il 13 maggio, il ministero, titolare del 30,2% del capitale, ha depositato presso la sede della Societa’ questa lista per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione:

1. Luciano Carta

2. Alessandro Profumo

3. Carmine America

4. Pierfrancesco Barletta

5. Elena Comparato

6. Paola Giannetakis

7. Federica Guidi

8. Maurizio Pinnaro’

9. Ivana Guerrera

10. Novica Mrdovic Vianello

Alla prossima assemblea degli azionisti di Poste italiane S.p.A. convocata invece per il 15 maggio, la lista consegnata dal Mef, titolare del 29,26% del capitale e per il tramite di Cassa Depositi e Prestiti di un ulteriore 35%, prevede un Consiglio di amministrazione composto da:

1. Maria Bianca Farina

2. Matteo Del Fante

3. Bernardo De Stasio

4. Daniela Favrin

5. Elisabetta Lunati

6. Davide Iacovoni

Il Governo intende esprimere “un sentito ringraziamento” ai Presidenti Patrizia Grieco, Emma Marcegaglia, Giovanni De Gennaro e a tutti i Consiglieri di amministrazione uscenti “per il loro rilevante apporto al raggiungimento degli importanti risultati industriali e strategici ottenuti in questi anni”, conclude la nota del Mef.

(ITALPRESS).