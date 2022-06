sat/mrv

Una campagna di comunicazione dedicata alla prevenzione del tumore al seno, una delle prime cause di morte per neoplasia in tutto il mondo. È il cuore del progetto “Mediterranean Power-Mare Nostrum”, sostenuto dalla Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, lanciato in occasione della 19esima edizione dei Giochi del Mediterraneo che si terrà in Algeria.