 Giochi del Mediterraneo, Molfetta “Numeri importanti, risposto alle critiche" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Giochi del Mediterraneo, Molfetta “Numeri importanti, risposto alle critiche”

ItalPress

Giochi del Mediterraneo, Molfetta “Numeri importanti, risposto alle critiche”

Gio, 03/09/2026 - 17:03

Condividi su:


TARANTO (ITALPRESS) – “Abbiamo raggiunto numeri importanti, con una delegazione azzurra eccezionale che ha portato a casa medaglie importanti”. Così il direttore generale dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, Carlo Molfetta, traccia un bilancio della manifestazione durante la conferenza di chiusura. Il direttore generale ha sottolineato il valore dei risultati ottenuti dall’Italia e il lavoro portato avanti dall’organizzazione nel corso della rassegna. “Ho ricevuto tante critiche, ho lavorato tanto e ho risposto anche grazie al mio staff”, ha spiegato Molfetta, rivendicando il contributo della squadra che lo ha affiancato nella gestione dei Giochi.
xt8/glb/azn

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!