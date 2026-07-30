Giochi del Mediterraneo, Foti"Opere realizzate nei tempi e nel rispetto risorse" - Tuttoggi.info

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Giochi del Mediterraneo, Foti”Opere realizzate nei tempi e nel rispetto risorse”

ItalPress

Giochi del Mediterraneo, Foti”Opere realizzate nei tempi e nel rispetto risorse”

Gio, 30/07/2026 - 18:03

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TARANTO (ITALPRESS) – “È stato un grande lavoro. Bisogna fare i complimenti al commissario Massimo Ferrarese, alle maestranze, alle imprese, ai progettisti e a tutti coloro che, insieme alle istituzioni, hanno lavorato per vincere una scommessa che non era facile”. Lo ha dichiarato il ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, a margine della conferenza stampa dedicata alla visita ai nuovi impianti dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. “È una scommessa che è stata vinta nei tempi previsti e con le risorse esattamente spese per come erano state assegnate – ha aggiunto Foti –. Quando si rispettano i tempi e si rispettano i budget vuol dire che c’è soltanto tanta, tanta professionalità”. Il ministro ha quindi rivolto un augurio agli organizzatori e al territorio in vista dell’avvio della manifestazione. “Buon lavoro a tutti e buoni Giochi del Mediterraneo, che saranno l’inizio del rilancio non solo di Taranto ma dell’intera Puglia, perché questi impianti interessano quattro città della regione ed è giusto ricordarle tutte”. xt8/vbo/gtr

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