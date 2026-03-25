Gino Paoli, le ceneri del cantautore saranno disperse a Boccadasse - Tuttoggi.info

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Gino Paoli, le ceneri del cantautore saranno disperse a Boccadasse

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Gino Paoli, le ceneri del cantautore saranno disperse a Boccadasse

Mer, 25/03/2026 - 11:03

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(Adnkronos) – Le ceneri di Gino Paoli saranno disperse sul lungomare di Boccadasse, quartiere genovese molto amato dal cantautore morto a 91 anni. Lo confermano all’Adnkronos fonti vicine alla famiglia dell’artista.  

Mentre non ci sono al momento indicazioni sui funerali che potrebbero tenersi in forma strettamente privata, in linea con la massima riservatezza chiesta dalla famiglia nella nota in cui ha annunciato il decesso, avvenuto nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 marzo nella sua casa di Genova, nel quartiere Azzurro, sulle alture tra Nervi e Quinto, che amava molto per la vista sterminata sul mare. Lo stesso mare dove verranno disperse le ceneri dopo la cremazione.  

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