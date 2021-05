Giardino sensoriale per il "nido" di Magione | Aperte le iscrizioni - Tuttoggi

L’inaugurazione ha avuto luogo alla presenza di Eleonora Maghini, assessore alle politiche scolastiche del Comune di Magione

Il Comune di Magione comunica che sono aperte le iscrizioni per l’Asilo Nido Comunale di Magione, per l’anno educativo 2021/2022.

Possono essere iscritti tutti i bambini con eta’ tra i 3 ed i 36 mesi.

Le domande, redatte su apposito “Modello di domanda” approvato con determinazione del Responsabile del Servizio n.424 del 05 maggio 2021, potranno essere presentate a partire dal giorno 06 maggio 2021 e si chiuderanno il giorno 9 giugno 2021.

Il nuovo giardino sensoriale

Il giardino sensoriale al nido comunale Paperino di Magione è una realtà. L’inaugurazione ha avuto luogo alla presenza di Eleonora Maghini, assessore alle politiche scolastiche del Comune di Magione e tutti i soggetti che hanno collaborato alla sua realizzazione.

All’interno dello spazio, come hanno spiegato le due progettiste, ci sono angoli per la lettura con pavimentazione antiurto e una pergola accanto a cui è stata piantata dell’uva fragola che, crescendo, non solo farà ombra ma offrirà l’occasione di poterne vedere anche i grappoli.

Due bacheche, una per la pittura e una per la musica realizzata con oggetti di uso quotidiano; un percorso di stampo montessoriano da fare a piedi nudi costituito da diversi materiali (sassi di diverse misure, corteccia, prato e legno), grandi casse di legno ad altezza di bambino per la piantumazione delle diverse piante e un lavatoio sono i diversi elementi che lo completano.

Come fare domanda

Le suddette domande potranno essere presentate tramite:

– invio PEC all’Indirizzo comune.magione@postacert.umbria.it;

– consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo, Piazza Carpine, 16 – Magione, nei giorni di lunedi’ mercoledì e giovedi dalle ore 9.00 alle ore 12.00;

– raccomandata a/r, indirizzata al comune di Magione – area Socio-Educativa p.zza F.G. da Pian di Carpine 16 06063 MAGIONE (PG).

I genitori dei bambini già frequentanti (anno educativo 2020/2021), titolari di diritto di priorità, dovranno presentare nuovamente la domanda, come sopra indicato.

Per informazioni:

Maria Luisa Petrelli – tel.075/8477069

Cira Ruggiero – tel. 075/8477073

Giuseppina Marcantoni tel.075/8477047