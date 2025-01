Giansanti "L'agricoltura contribuisce all'indipendenza energetica" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Confagricoltura ha avuto anni fa un’intuizione importante che ci portò a esplorare, unici in Italia, l’opportunità di produrre energie rinnovabili. Questo è un settore che fa un servizio ambientale significativo. Investire in agricoltura significa investire nella capacità di autosufficienza alimentare e nel contributo alla costruzione di un modello per diminuire le importazioni di energia dall’estero”. Lo spiega il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, a margine di un convegno su energia e agricoltura.

