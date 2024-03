ROMA (ITALPRESS) – “Dopo la nostra assemblea del 26 febbraio a Bruxelles, dove abbiamo presentato un manifesto in dieci punti, abbiamo iniziato a raccogliere i risultati. Molto ancora, certamente, c’è da fare, ma non posso che plaudire a quelle che sono le prime soluzioni offerte dal Consiglio dei ministri e dalla Commissione”, dice il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, in merito al consiglio Agrifish.

ads/mrv