“Vogliamo continuare un lavoro iniziato nel 2021 in cui siamo partiti dalla cura del verde in città e oggi arriviamo a dimostrare quanto sia importante il verde, sia per la riqualificazione dei quartieri, sia per quello che riguarda gli effetti del cambiamento climatico”. Lo ha detto Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, a margine della presentazione del nuovo “Libro Bianco del Verde”.