Giano d’estate, ecco il cartellone degli appuntamenti estivi

Dodici appuntamenti dal 21 luglio al 1 settembre in programma per “Giano d’estate”, la rassegna di eventi organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con le pro loco di Giano dell’Umbria e Montecchio, le comunità di Fabbri e Bivio Moscatini e la fondazione Prosperi di Castagnola.

Dopo l’appuntamento di domenica 21 luglio con la Festa della montagna, si continua venerdì 26 con la Western Country band in concerto a Fabbri (ore 21.30) per poi passare alle note del duo jazz Calderini e Fornani al castello di Morcicchia, la sera dell’8 agosto. Due giorni dopo, a San Sabino, cena di beneficenza sotto le stelle, allietata dalla musica live del Marika Acustic Duo.

Il clou degli eventi a ridosso di Ferragosto: si inizia la sera del 14, alle ore 22, con il concerto della Banda musicale di Giano dell’Umbria, per continuare l’indomani con la tradizionale spaghettata al tartufo in piazza del Comune (ore 19.30) a cui seguirà l’esibizione del gruppo Lola swing italiano. Il 16 gli eventi proseguono a Montecchio con la festa di San Rocco: alle 19 concerto degli allievi e dei musicisti della Banda musicale Santa Cecilia e, a seguire, apericena a cura della pro loco. Il 17, a Giano, degustazione di primi piatti a partire dalle 19.30, con gli Acusti 4 in concerto. Serata dedicata ai bambini a Bivio Moscatini, il 21 agosto (ore 21.30) con lo spettacolo a cura dello Specchiomeravigliante, mentre la sera del 24 agosto ci sarà la cena nella piazza del castello in occasione della festa di San Bartolomeo. Ultimi due eventi il 29 agosto e il 1 settembre: il primo al parco urbano di Bastardo, con la Festa dei giovani con musica e dj set (dalle ore 22) e il secondo a Castagnola, con il concerto “Fabrizio 20 anni dopo”, in ricordo di Fabrizio De André, in occasione del quale saranno raccolti fondi per il reparto di neonatologia dell’ospedale di Perugia.

