Giannini "Trasmettere ai più piccoli i valori della legalità" - Tuttoggi.info

“Prendendo in prestito le parole di Falcone, ogni fenomeno umano come inizia finisce e noi in tutti i modi stiamo cercando di arrivare alla conclusione del fenomeno mafioso. In questo una spinta importante la dà sicuramente l’educazione a partire dai più piccoli, trasmettendo loro l’importanza dei valori della legalità”. Lo ha detto Lamberto Giannini, Capo della Polizia di Stato, durante la presentazione a Palermo di “Non ci avete fatto niente”, il libro di Tina Montinaro, vedova dell’agente Antonio, ucciso nella strage di Capaci nel ’92. xd6/vbo/gtr/gsl