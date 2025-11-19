 Gianni (Axa): "Sinergia assicurazione-Ssn avvalora outcome finale per cittadino" - Tuttoggi.info
Gianni (Axa): “Sinergia assicurazione-Ssn avvalora outcome finale per cittadino”

Gianni (Axa): “Sinergia assicurazione-Ssn avvalora outcome finale per cittadino”

Mer, 19/11/2025 - 12:03

(Adnkronos) – “Il fatto per un’assicurazione di lavorare con il Servizio sanitario non è una diminutio ma è avvalorare l’outcome finale che il cittadino riceve rispetto la salute”. Lo dichiara Cristiano Gianni, Chief Health Officer di Axa Italia, intervenendo all’evento di apertura della Social Sustainability Week in corso oggi a Palazzo dell’Informazione a Roma. 

“Il Servizio sanitario nazionale è senza dubbio un’eccellenza e gli italiani sono sempre critici guardando il giardino di casa. Confrontando il Servizio sanitario nazionale con quelli di altri paesi europei e oltreoceano non c’è paragone. In altre parti del mondo lo spending è molto più alto e la qualità è molto diversa”, sottolinea Gianni, aggiungendo che “in Italia il problema non è la qualità del Servizio ma la sua tenuta. Cioè, quanto questo sia sempre in grado di gestire bisogni che cambiano”. 

“L’azienda che ha soluzioni di welfare è molto più competitiva nel mercato del lavoro rispetto a chi non ce l’ha. È in grado di tenere i dipendenti migliori, ridurre l’assenteismo e dà più capacità di spesa. Axa su questo si posiziona in maniera dedicata con soluzioni di accesso alla spesa, in modo che un’azienda può venire da noi e costruire un pacchetto per i propri clienti end-to-end”, aggiunge Gianni. 

