Giallo al Trasimeno: a luglio il Festival dei libri polizieschi e noir

Dal 23 al 25 luglio Giallo Trasimeno tra le location di Isola Maggiore, Campo del Sole a Punta Navaccia e il centro storico di Tuoro

Giallo al Trasimeno. Anzi, gialli. Libri gialli. A cui dal 23 al 25 agosto sarà dedicato il Festival letterario nazionale riservato al seguitissimo mondo dei libri gialli. Una iniziativa frutto della collaborazione tra il Comune di Tuoro sul Trasimeno, GAL Trasimeno-Orvietano, ProLoco di Tuoro e di Isola Maggiore, Bertoni Editore e Marco Pareti.

Giallo Trasimeno avrà luogo dal 23 al 25 luglio 2021, nella cornice del lago Trasimeno disseminato tra le location di Isola Maggiore, Campo del Sole a Punta Navaccia e il centro storico di Tuoro.

Tre giorni dedicati al giallo, nei suoi generi poliziesco, fantascienza, storico, spionaggio, noir o thriller e ce ne saranno per tutti i gusti e tutte le età, per adulti e per ragazzi.

Gli appassionati del genere e non solo, che interverranno all’evento, potranno apprezzare la presenza di illustri ospiti che, con la loro partecipazione, impreziosiranno la kermesse lacustre.

Alla manifestazione Giallo Trasimeno hanno già aderito un nutrito gruppo di autori provenienti da tutta Italia e molti editori di primo piano.

Il programma è denso di appuntamenti. Oltre alle presentazioni autoriali ed editoriali, prevista una serie di eventi dentro l’evento che renderanno particolare e dinamica questa Prima Edizione di Giallo Trasimeno.

Appuntamenti dedicati naturalmente al mondo dei libri gialli e all’intrattenimento connesso al tema poliziesco e alla qualità dei prodotti tipici del territorio.

Gli ideatori di Giallo Trasimeno hanno previsto, in seno all’evento, un concorso letterario a premi dedicato ai gialli e composto da tre sezioni: la prima per racconti gialli inediti ambientati sul lago Trasimeno, la seconda rivolta a romanzi gialli inediti e la terza per romanzi gialli editi.

Per rimanere aggiornati sull’evento Giallo Trasimeno, conoscere il programma dettagliato della manifestazione e il regolamento del concorso letterario, a breve sarà disponibile la pagina Facebook di Giallo Trasimeno.