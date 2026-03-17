Giallini in ospedale dopo una caduta, stop alle riprese di 'Rocco Schiavone' - Tuttoggi.info

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Giallini in ospedale dopo una caduta, stop alle riprese di ‘Rocco Schiavone’

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Giallini in ospedale dopo una caduta, stop alle riprese di ‘Rocco Schiavone’

Mar, 17/03/2026 - 15:03

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(Adnkronos) – Incidente per Marco Giallini. L’attore romano, ad Aosta per le riprese della settima stagione della fiction Rai ‘Rocco Schiavone’, questa mattina si è infortunato a una gamba a seguito di una caduta in piazza Chanoux, poco dopo essere uscito dall’hotel in cui soggiorna. Giallini è stato trasportato in ambulanza all’ospedale ‘Parini’, secondo quanto riportato dalla stampa locale. I medici stanno effettuando gli accertamenti sulle sue condizioni di salute. Nel frattempo, le riprese della fiction sono state interrotte e non è ancora chiaro quando potranno riprendere. 

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