Ghribi(GKSD) “Ascoltare l’appello di Guterres: cessate il fuoco!” - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – “Il dolore diventa ogni giorno più grande e le vittime innocenti dell’ospedale di Gaza suscitano il mio più profondo sdegno e devono scandalizzare le coscienze di tutti quelli che hanno il potere di decidere; non solo me e noi spettatori sconvolti e attoniti da tutto questo orrore.Il mio pensiero va ai familiari delle vittime. E mi unisco con tutto il cuore e con tutta la forza possibile al segretario generale dell’Onu Antonio Guterres che ha chiesto un immediato cessate il fuoco nella regione”. E’ l’appello lanciato da Kamel Ghribi, presidente di GKSD Investment Holding. “Ha perfettamente ragione – aggiunge – quando afferma che gli ospedali e il personale medico sono protetti dal diritto internazionale.Così come ha ragione l’Unione Europea che ha ricordato e sottolineato che il limite sono le regole del diritto internazionale. Tutti devono rispettare le regole del diritto internazionale e del diritto umanitario. Non smetterò di dirlo e non smetterò di dire basta alla violenza!”.-foto ufficio stampa GKSD –(ITALPRESS).