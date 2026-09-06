Ghribi all’inaugurazione dell’Università di Bengasi “Faro di sapere e conoscenza” - Tuttoggi.info

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Ghribi all’inaugurazione dell’Università di Bengasi “Faro di sapere e conoscenza”

ItalPress

Ghribi all’inaugurazione dell’Università di Bengasi “Faro di sapere e conoscenza”

Dom, 06/09/2026 - 19:18

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BENGASI (LIBIA) (ITALPRESS) – “Ho avuto l’onore di partecipare alla cerimonia di inaugurazione dell’Università di Bengasi, accogliendo l’invito del mio caro fratello e amico, l’ingegner Belqasim Haftar. In tale occasione, ho avuto altresì l’onore di incontrare il Generale Khalifa Haftar. Un’occasione di particolare rilievo, che testimonia l’importanza di questo prestigioso polo accademico e il suo ruolo al servizio della scienza e della conoscenza”. Lo ha detto Kamel Ghribi, Presidente di GKSD e Vicepresidente di Gruppo San Donato, esprimendo “la più sincera gratitudine e il mio profondo apprezzamento al mio caro fratello Belqasim Haftar per l’invito e per la calorosa accoglienza, formulando i miei più sentiti auguri per ulteriori successi e affinchè l’Università continui a essere un faro di sapere e conoscenza”.

– foto Gksd –
(ITALPRESS).

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