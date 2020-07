Ghigiano, via ad asfaltatura strada che porta a vecchia discarica - Tuttoggi

Al via i lavori di asfalto della strada che conduce alla ex discarica di Ghigiano, finanziati con i fondi che derivano dall’indennità di disagio ambientale, ovvero le risorse che il Comune prende dai conferitori in discarica e spende a favore dei cittadini che vivono nei pressi della discarica stessa.

L’assessorato all’Ambiente ha deciso di sistemare la strada di Ghigiano che conduce alla vecchia discarica, una zona abitata da diversi cittadini, dopo i solleciti degli stessi residenti.

“Siamo sempre pronti ad ascoltare richieste del territorio – spiega l’assessore e vicesindaco Alessia Tasso – e contenti di poter dare inizio ai lavori per una spesa pari a 22 mila euro, che consentiranno ai residenti di godere di una viabilità certamente migliorata e sicura”.