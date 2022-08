Getta la cocaina dal finestrino, spacciatore arrestato a Castel del Piano - Tuttoggi

Aveva 9 involucri termosaldati di colore giallo contenenti cocaina, per un peso complessivo di quasi 7 grammi.

I Carabinieri della Stazione di Castel del Piano, hanno arrestato, nel pomeriggio di ieri, un uomo di nazionalità albanese classe 1989, senza fissa dimora, ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’attività è partita da un servizio esterno di controllo del territorio per il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, nelle zone di San Martino in Colle, durante il quale i militari hanno notato l’uomo, alla guida della sua autovettura, procedere ad un’andatura molto moderata, su Strada Pila, come se fosse in attesa di qualcuno.