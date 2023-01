Gestione illecita di rifiuti da 14 anni, indagato imprenditore edile - Tuttoggi

L’attività è proseguita con l’ispezione delegata dei siti sotto indagine attraverso lo scavo e la campionatura dei terreni, con l’ausilio di personale tecnico dell’Arpa Umbria. Al titolare della ditta sono stati contestati i seguenti reati: gestione illecita nello smaltimento di rifiuti; realizzazione e gestione di discarica non autorizzata; deposito e abbandono di rifiuti su suolo; invasione di terreni; getto di cose su area privata.

In particolare l’azienda avrebbe posto in essere una gestione illecita di rifiuti nell’arco temporale dal 2007 al 2021 mediante lo spostamento senza alcuna autorizzazione di terre e rocce da scavo provenienti da un proprio cantiere, depositando e abbandonando rifiuti speciali non pericolosi in un terreno agricolo, adibendolo di fatto a discarica di tali rifiuti. Con la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari l’indagato potrà presentare, anche per il tramite del legale, documenti a sostegno delle proprie tesi difensive chiedendo di essere sottoposto ad interrogatorio.