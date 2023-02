Gestione dei rifiuti, Calvi dell'Umbria "Comune Riciclone": il riconoscimento di Legambiente - Tuttoggi

Il riconoscimento è giunto nel corso della 29esima edizione di “Comuni Ricicloni”, il dossier di Legambiente che premia i migliori risultati nella gestione dei rifiuti, patrocinato dal Ministero della Transizione Ecologica, con la collaborazione di Conai, Comieco, CoReVe, CoRePla, CiAl, Ricrea, Rilegno, CIC – Consorzio Italiano Compostatori, Biorepack, Novamont e Eurosintex.

Il commento del vicesindaco

“L’impegno dei cittadini e il lavoro degli operatori, la tenacia e l’obiettivo ambientalista dell‘Amministrazione – spiega il vicesindaco – hanno portato per il quarto anno consecutivo il nostro paese ad essere premiato per i risultati in materia di raccolta differenziata”.

“Bisogna proseguire su questa strada migliorando ancora i servizi. Lavorare per la riduzione dei rifiuti significa fare acquisti intelligenti, realizzando un progetto di esemplare trasformazione ecologica”.