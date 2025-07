Gesenu proroga l'apertura dell'ecosportello di Ponte San Giovanni - Tuttoggi.info

Prorogata fino al primo agosto l’apertura dell’ecosportello di piazza Alvaro Chiabolotti, inizialmente prevista fino al 12 luglio.

Gli orari di apertura rimarranno invariati:

LUNEDÌ 08.30 – 13.00 e 15.00 – 17.00

MERCOLEDÌ 08.30 – 13.00 e 15.00 – 17.00

VENERDÌ 08.30 – 13.00

La decisione è stata presa per consentire alle utenze interessate e ritardatarie di ritirare la tessera RFID indispensabile per conferire i rifiuti presso le ecoisole informatizzate già entrate in funzione con il nuovo sistema di raccolta differenziata.

Presso l’ecosportello è inoltre possibile ritirare i mastelli, i sacchi e il materiale informativo, ricevere supporto e chiarimenti sulle novità introdotte dal nuovo servizio e aggiornare eventuali dati legati alla propria utenza TARI.

Gesenu ricorda, inoltre, che il nuovo sistema di raccolta è entrato a regime lo scorso 30 giugno 2025, con l’obiettivo di migliorare la qualità della raccolta differenziata, ridurre l’impatto ambientale e responsabilizzare ulteriormente i cittadini nella corretta gestione dei rifiuti.