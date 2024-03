Gesap, Chieppa "Palermo e Malta ancora più vicine con HelloFly" - Tuttoggi.info

PALERMO (ITALPRESS) – HelloFly, compagnia maltese che opera in collaborazione con i migliori vettori europei sul mercato, arricchisce ulteriormente la programmazione della stagione estiva 2024 con il collegamento Palermo-Malta. Dopo una preview programmata per il 25 e 28 aprile, a partire dal 28 giugno e fino alla prima settimana di ottobre, gli scali di Palermo e Malta saranno collegati due volte a settimana, giovedì e domenica, con una terza frequenza aggiuntiva di lunedì prevista per tutto il mese di agosto. Ad operare sarà un aeromobile DHC-8/Q400 da 78 posti in sinergia con il vettore partner maltese Luxwing. L’offerta promozionale che accompagnerà il lancio di questo nuovo volo è fissata a partire da 45 euro a tratta, tasse incluse. Sarà possibile portare in cabina un bagaglio a mano di 8 chilogrammi, oltre a una piccola borsa.

“E’ un altro evento importante per coprire la domanda crescente da parte dell’utenza del territorio – dice Natale Chieppa, direttore generale di Gesap, società di gestione dell’aeroporto internazionale ‘Falcone Borsellino’ di Palermo -. HelloFly, in effetti, coprirà nei prossimi mesi estivi una rotta che finora non era coperta adeguatamente. La compagnia ha anche annunciato la possibilità di continuare con i voli per Malta anche in inverno, cosa che potrà fare la differenza”. xd6/vbo/gtr