Gerry Scotti, frecciata social dopo gli ascolti tv: "Ehhh già..." - Tuttoggi.info

 Gerry Scotti, frecciata social dopo gli ascolti tv: "Ehhh già..."
Gerry Scotti, frecciata social dopo gli ascolti tv: “Ehhh già…”

tecnical

Gerry Scotti, frecciata social dopo gli ascolti tv: “Ehhh già…”

Mer, 03/09/2025 - 13:03

(Adnkronos) – “Ehhhh già…” Gerry Scotti, via social, sembra esprimere soddisfazione a modo suo, con ironia, sull’esito della prima sfida che ieri ha visto ‘La Ruota della Fortuna’ scontrarsi con ‘Affari Tuoi’, vincere sul dato totale del confronto tra i programmi e perdere solo di un soffio nel dato del periodo di sovrapposizione tra i due.  

 

Scotti pubblica una foto della sua ombra e scrive accanto quella che sembra una citazione del celebre brano di Vasco Rossi ‘Eh già’, che nell’incipit recita: “Eh già/ Sembrava la fine del mondo/ Ma sono ancora qua/ Ci vuole abilità”. E l’abilità certo non manca al conduttore Mediaset che dal 14 luglio al primo settembre ha portato l’access prime time di Canale 5 a sfiorare il 30% di share e che anche ieri, con la concorrenza del campione di ascolti della scorsa stagione, ha ottenuto il 24,2% di share contro il 22,6% del rivale. (di Antonella Nesi) 

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

