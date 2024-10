Genova, incidente mortale in A10: traffico paralizzato - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Incidente mortale questa mattina, poco dopo le 8 in A10, tra Varazze e Arenzano, dove un camioncino è uscito fuori strada per cause ancora in via di accertamento. A bordo c'erano due operai di nazionalità marocchina, entrambi per l'urto sono stati sbalzati fuori dal finestrino del conducente. Uno dei due è morto, l'altro è rimasto gravemente ferito. Il traffico è bloccato in direzione Genova.

L'operaio deceduto aveva 30 anni. Inutili i soccorsi di 118 e dei militi di Coro Mare Albisola. Insieme a lui viaggiava un connazionale, rimasto gravemente ferito e trasportato in codice rosso al San Martino di Genova con l'elicottero Drago dei vigili del fuoco. Entrambi, nell'impatto, sono stati proiettati fuori dal finestrino del conducente. La polizia stradale sta ricostruendo la dinamica, ma sembrerebbe si sia trattato di un incidente autonomo. Traffico bloccato al chilometro 23 in direzione Genova. Sul posto anche il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.