 Genova, altro morto per il taser: è un 47enne. Secondo caso in 24 ore - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Genova, altro morto per il taser: è un 47enne. Secondo caso in 24 ore

tecnical

Genova, altro morto per il taser: è un 47enne. Secondo caso in 24 ore

Lun, 18/08/2025 - 15:03

Condividi su:

(Adnkronos) – Un uomo è morto a Sant’Olcese, in provincia di Genova, dopo essere stato colpito con un taser. Secondo quanto ricostruito a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine erano stati i vicini di casa dell’uomo perché avevano sentito forti rumori provenire dall’appartamento. All’arrivo dei soccorritori e dei carabinieri l’uomo era in forte stato di agitazione e un militare lo ha colpito col taser. L’uomo ha accusato un malore e nonostante i tentativi di rianimarlo è morto sul posto. Sul caso la procura di Genova ha avviato un’indagine. 

Solo poche ore prima in Sardegna un altro uomo, di 57 anni, è morto durante il trasporto in ambulanza verso l’ospedale di Olbia, dopo aver accusato un malore. Poco prima i carabinieri, intervenuti in seguito a diverse richieste di cittadini, avevano usato sempre il taser per bloccarlo, dopo che l’uomo aveva dato in escandescenze contro i passanti e i militari aggredendoli.  

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!