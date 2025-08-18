 Genova, 19enne in ospedale: "Violentata su traghetto dalla Sardegna" - Tuttoggi.info
Genova, 19enne in ospedale: “Violentata su traghetto dalla Sardegna”

Genova, 19enne in ospedale: “Violentata su traghetto dalla Sardegna”

Lun, 18/08/2025 - 15:03

(Adnkronos) – Una 19enne genovese ha raccontato di essere stata violentata a bordo del traghetto che collega Porto Torres al capoluogo ligure. A quanto riporta la stampa locale, lo stupro sarebbe avvenuto nella notte tra sabato e domenica in una cabina della nave. L’uomo, a quanto riferito dalla 19enne, avrebbe richiamato la sua attenzione chiedendole aiuto per aprire una porta difettosa, per poi aggredirla e fuggire fra i ponti del traghetto. La ragazza si è subito rivolta al personale di bordo, che l’ha soccorsa e ha avvisato la polizia mentre il traghetto era ancora in mare aperto.  

Trasportata al Galliera, alla giovane, cui è stato fornito dall’ospedale anche supporto psicologico, sarebbero state riscontrate lesioni compatibili con un rapporto non consenziente. Al momento, la 19enne non ha formalizzato una denuncia, anche se la polizia di frontiera ha svolto qualche approfondimento sulla cabina e acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza.  

 

