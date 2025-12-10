Gemmato "Attendiamo esito controlli al San Raffaele" - Tuttoggi.info





MILANO (ITALPRESS) – Al San Raffaele di Milano “apprendo da notizie di stampa che sarebbero avvenute delle distorsioni nella somministrazione dei farmaci. Immagino ci siano indagini in corso interne, aspettiamo che ci venga puntualmente definito cosa è avvenuto e cosa può migliorare per poi definire le ricette da portare a termine. Ciò che pare sia successo, e mi auguro di no” è “una somministrazione di una concentrazione 10 volte rispetto al dovuto, è molto grave”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, parlando dei disservizi al San Raffaele a margine del convegno ‘Farmaceutica, le sfide tra innovazione legislativa, ricerca e sostenibilità’ promosso da Aifa a Palazzo Lombardia. xh7/vbo/mca2