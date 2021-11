“Abbiamo colmato un vuoto di fabbisogni, in un’area particolarmente importante del territorio della Sicilia”. Così l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, in merito alla Medical Partnership tra il Policlinico Gemelli e la Fondazione Giglio, una collaborazione tra le due eccellenze sul fronte della sanità che sta portando miglioramenti in Sicilia. vbo/com