ROMA (ITALPRESS) – “I valori del popolarismo possono guidare le sfide politiche che abbiamo avanti”, ha detto Mariastella Gelmini, portavoce di Azione, presentando in Senato insieme a Mara Carfagna, presidente di Azione, ed Elena Bonetti il “Manifesto per una buona politica: popolare, non populista”.

