Gazzetta del Sud, Rizzo Nervo "Col restyling il racconto non cambia" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Il racconto non cambia perché un giornale deve raccontare ciò che succede e cercare far riflettere il lettore. Il nuovo progetto grafico che presentiamo ha una lettera più semplice per alcune notizie e più approfondite per altre”. Queste le parole di Nino Rizzo Nervo, direttore responsabile della Gazzetta del Sud, alla presentazione del restyling grafico e della nuova linea editoriale dei quotidiani Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia, in un evento presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto, a Roma. xb1/vbo/mca1