Gaza, Papa “Risolvere la crisi umanitaria” - Tuttoggi.info

ItalPress

Mer, 13/08/2025 - 21:48

ROMA (ITALPRESS) – “Sì tanto, bisogna risolvere la crisi umanitaria e non si può continuare così”. Così Papa Leone XIV, arrivando a Castel Gandolfo, risponde ai giornalisti che gli chiedono se sia preoccupato per la possibilità che venga deportata la popolazione di Gaza.
“Conosciamo la violenza del terrorismo, rispettiamo i tanti che sono morti e anche gli ostaggi, questo sì, c’è bisogno che vengano liberati, ma bisogna anche pensare ai tanti che stanno morendo di fame”, aggiunge il Pontefice.
“La Santa Sede non può fermare le guerre. Sta lavorando con quella che chiamiamo Soft Diplomacy: sempre chiamando, invitando, spingendo per cercare soluzioni non con la violenza ma con il dialogo, perchè questi problemi non si possono risolvere con la guerra, bisogna cercare sempre la pace”, sottolinea Papa Leone XIV.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

