Gaza, media: "Israele non sa dove siano le salme di 4 dei 13 ostaggi ancora nella Striscia" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Israele non sa dove si trovano quattro dei restanti 13 corpi di ostaggi ancora nella Striscia di Gaza. Lo riferisce l’emittente pubblica Kan, sottolineando che Israele ha cercato di far capire agli Stati Uniti quanto sia importante recuperare le salme. Kan spiega che la scorsa settimana il capo di stato maggiore delle Idf, il tenente generale Eyal Zamir, ha cercato di spiegare al vicepresidente statunitense JD Vance che Israele ha trascorso anni cercando di localizzare i resti di Hadar Goldin, il cui corpo è uno dei 13 che Israele sta ancora aspettando di recuperare.

I funzionari israeliani ritengono che Hamas potrebbe facilmente restituire alcuni dei corpi attualmente in suo possesso, anche se il gruppo ha affermato di aver bisogno di assistenza per localizzarli e recuperarli. Ieri alcune squadre della Croce Rossa e dell’Egitto hanno unito le forze per scavare e cercare le salme.

Le Forze di difesa israeliana, le Idf, si sono ritirate dall’area in cui sono in corso le ricerche delle salme degli ostaggi nel territorio della Striscia di Gaza, controllato da Israele oltre la Linea Gialla. Lo hanno riferito fonti informate al sito di Ynet, spiegando che le Idf si sono ritirate temendo uno scontro con i miliziani di Hamas e in seguito alle pressioni dei Paesi mediatori. Nella zona stanno infatti operando miliziani di Hamas e squadre della Croce Rossa internazionale, oltre che agenti inviati dall’Egitto, per cercare di recuperare le salme.

Ci saranno anche truppe provenienti dal Pakistan, dall’Indonesia e dall’Azerbaigian nella forza internazionale che avrà il compito di stabilizzare la Striscia di Gaza. Lo hanno riferito funzionari della difesa israeliana ai deputati della Commissione Affari Esteri e Difesa della Knesset in un briefing a porte chiuse la scorsa settimana, secondo quanto riportato dal sito di notizie Ynet. L’Indonesia si è offerta pubblicamente di inviare truppe per questa iniziativa e alcuni funzionari hanno dichiarato al Times of Israel che anche l’Azerbaigian ha accettato di inviare soldati.