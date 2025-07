Gaza, Idf prepara prima operazione di terra nel centro della Striscia - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – L’Idf ha messo un nuovo avviso di evacuazione per i palestinesi che vivono a sud ovest di Deir al-Balah, mentre le forze israeliane si preparano alla prima operazione di terra nel centro della Striscia di Gaza dall’inizio della guerra.

“L’Idf continua ad operare con grande forze per distruggere le capacità del nemico e le infrastrutture terroristiche nell’area, mentre espande le sue attività in una zona in cui non aveva operato prima”, ha dichiarato il portavoce in lingua araba dell’Idf, Avichay Adraee, in un post su X in cui si ordina ai civili di spostarsi a sud verso l’area di Mawasi sulla costa. Secondo stime risalenti a lo scorso maggio, nella zona centrale della Striscia vivono 350mila palestinesi, scrive il Times of Israel.

Sono almeno 15 i palestinesi che sono stati uccisi da questa mattina all’alba in attacchi israeliani a Gaza. Lo riporta il sito di al Jazeera, citando fonti ospedaliere che precisano che nove sono stati uccisi ai punti di distribuzione di aiuti alimentari. Due sono stati uccisi mentre aspettavano il cibo in una zona a nord ovest di Gaza City, precisano fonti dell’ospedale Al-Shifa aggiungendo che altre persone sono rimaste ferite.

Secondo al Jazeera, 38 dei 116 palestinesi uccisi ieri a Gaza sono morti mentre erano in fila davanti ai centri della Gaza Humanitarian Foundation, l’organizzazione americana che distribuisce il cibo sulla base di un piano formulato da Israele e Usa dopo lo stop all’accesso delle organizzazioni Onu nella Striscia per portare aiuto alla popolazione civile stremata dalla guerra e dalla fame.