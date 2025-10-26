 Gaza, Hamas cerca altri corpi in nuove aree della Striscia - Tuttoggi.info
Gaza, Hamas cerca altri corpi in nuove aree della Striscia

Gaza, Hamas cerca altri corpi in nuove aree della Striscia

Dom, 26/10/2025 - 13:03

(Adnkronos) – Nuovi ingressi a Gaza, oggi, per cercare altri corpi degli ostaggi israeliani trattenuti nella Striscia. Questo l’annuncio di Khalil al-Hayya, alto dirigente di Hamas ad Al Jazeera. 

“Oggi ci sarà un ingresso in nuove aree della Striscia per cercare i corpi degli ostaggi”, le parole alla testata. Nella notte, forze egiziane e mezzi pesanti sono entrati a Gaza per assistere nelle operazioni di recupero, in coordinamento con le autorità locali. 

Al-Hayya ha inoltre annunciato che Hamas è pronta a trasferire “tutto il controllo amministrativo della Striscia di Gaza al comitato temporaneo, compresa la sicurezza”. Il movimento palestinese aveva già espresso l’intenzione di affidare la gestione del territorio a una commissione composta da palestinesi indipendenti e senza affiliazione politica, ma tale organismo non è ancora stato formalmente istituito. 

 

“Negli ultimi mesi assistiamo a rivendicazioni ridicole riguardo ai rapporti tra Stati Uniti e Israele. Israele è uno Stato indipendente, a nostra politica di sicurezza è nelle nostre mani. Abbiamo chiarito, riguardo alle forze internazionali, che Israele deciderà quali forze non sono accettabili per noi”, ha affermato intanto il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che ha poi aggiunto di non essere “disposto a tollerare attacchi contro di noi e neutralizziamo le minacce in formazione. Non chiediamo l’approvazione di nessuno per farlo”.  

 

