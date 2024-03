Gava "Governo al fianco delle Pro Loco sulla sostenibilità" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Come governo e come ministero siamo vicini alle Pro Loco che già investono in sostenibilità per un percorso virtuoso, tant’è che alcuni eventi hanno anche il patrocinio del ministero dell’Ambiente”. Lo ha detto la viceministra all’Ambiente Vannia Gava a margine della cerimonia di consegna del marchio “Sagra di qualità”, il riconoscimento voluto dall’Unione nazionale delle Pro Loco per contraddistinguere le manifestazioni che vantano un forte legame con il territorio e che abbiano come obiettivo la promozione e la creazione di sinergie con le attività economiche locali.

xi2/f07/fsc/gtr