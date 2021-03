Gaudiano è il vincitore dei giovani a Sanremo - Tuttoggi

Gaudiano, con il brano Polvere da sparo, vince il festival di Sanremo tra le Nuove Proposte. Secondo Davide Shorty con Regina, terzo Folcast con Scopriti, quarto Wrongonyou con Lezioni di volo.

Fiorello ha fatto il suo ingresso all’Ariston con una parrucca anni ’80, sulle note di “Wake Me Up Before You Go”, in apertura della quarta serata. Lo showman ricorda che con Amadeus sarà protagonista del duetto di Siamo donne, portato all’Ariston da Sabrina Salerno e Jo Squillo.

