Gattuso dribbla la classifica “Siamo solo all’inizio, basta black out” - Tuttoggi.info

Il tecnico biancoceleste preferisce guardare semmai gli aspetti da migliorare perchè “a volte ci addormentiamo e non andiamo sulle preventive. Contro il Monza eravamo in 4-5 contro due e spesso loro prendevano palla dando la possibilità di far salire la squadra. Dobbiamo migliorare su questo aspetto”.
Per migliorare, quindi è necessario evitare “quei black out che abbiamo avuto ultimamente”. Bocca cucita sulla formazione (“Non rispondo, darei dei vantaggi agli altri”) anche se conferma il reintegro di Luca Pellegrini: “Oggi partirà con noi. La società ha deciso così, quindi è a disposizione”.
Tanti elogi per diversi giocatori, a cominciare da Taylor: “Fa funzionare la catena. Si abbassa facendo uscire la palla. All’inizio non pressava come ora, mentre adesso sa farlo. Per noi è un giocatore importantissimo”.
Gattuso sottolinea poi il miglioramento di diversi elementi, passati da riserve a pedine importanti nel suo scacchiere: “Se un giocatore l’anno scorso non trovava spazio e ora gioca bene, è merito suo. Belahyane? E’ stato bravo e ora gioca da protagonista, come molti altri”, conclude Gattuso.
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(ITALPRESS).