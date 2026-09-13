Gasperini “Col Toro serve grande partita, se Dybala sta bene gioca sempre” - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Domani troveremo una squadra determinata, che vorrà fare il massimo della sua prestazione. In qualunque competizione, se non stai bene e non vai al massimo non puoi avere la presunzione di vincere le partite dando una percentuale più bassa di quello che puoi. Domani dobbiamo giocare una grande partita per vincere. Una cosa che dovremo fare bene è dimenticarci di volta in volta la partita precedente”. Così Gian Piero Gasperini in conferenza stampa alla vigilia di Torino-Roma. Sul rischio delle partite che arrivano dopo l’impegno in Champions: “Bisogna sempre avere un gruppo solido, come abbiamo noi, per fortuna – prosegue il mister giallorosso – Bisogna avere grande fiducia su tutti i giocatori, i nostri danno grande soddisfazione. Non c’è uno standard unico per gestire i periodi in cui giochi tante partite, si naviga un pò a vista sperando di azzeccarci qualche volta perchè i giorni tra una partita e l’altra diventano pochi. Non lo è ancora adesso, sarà così dopo la sosta”. “Se sta bene, Dybala gioca sempre, ma non c’è nessun dubbio – prosegue l’ex allenatore di Genoa e Atalanta – Uno si riposa quando è stanco. Se sta bene, lo vuoi mettere a dormire? Non puoi prevedere se un giocatore si infortuna o meno, non abbiamo una sfera di cristallo. Se uno sta bene, gioca, l’importante è cercare di riuscire a sfruttare il momento favorevole di ognuno e riuscire a mettere in campo sempre i giocatori migliori, perchè le partite che andremo a giocare sono tutte dure”. Gasp annuncia anche che “Pellegrini lo convoco, lo porto a Torino. Forse per la prima volta ci siamo tutti, incrociando le dita. Konè oggi prova, potrebbe esserci anche lui, Lulli era influenzato ma oggi sembra stia meglio”. Infine, sul minutaggio di Castro: “E’ un giocatore importante, sta facendo bene. Ci sono lui, Malen, Dybala, Mora, Soulè, ditemi un giocatore che sta facendo male…”.

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