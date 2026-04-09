Gasperini “Champions difficile ma fattibile e il club non l’ha chiesta” - Tuttoggi.info

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Gasperini “Champions difficile ma fattibile e il club non l’ha chiesta”

ItalPress

Gasperini “Champions difficile ma fattibile e il club non l’ha chiesta”

Gio, 09/04/2026 - 15:03

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ROMA (ITALPRESS) – Sette partite per inseguire un obiettivo “difficile, ma fattibile”. Gian Piero Gasperini crede ancora al traguardo Champions, nonostante la sua Roma abbia perso terreno dal quarto posto occupato dal Como, che ha un vantaggio di +4 sui giallorossi e di +1 sulla Juventus quinta. L’ambizione però resta la stessa.

“Fuori da Roma nessuno ci accreditava come squadra in corsa. E la proprietà non mi ha detto di raggiungere quel traguardo, è una cosa che ho detto io”, ha precisato il tecnico giallorosso in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Pisa (domani, ore 20:45) all’Olimpico. “Sfidiamo una squadra quasi retrocessa, ma molto ostica”, le parole di Gasp che, dopo la disfatta di Milano con l’Inter, vuole mettere pressione a Como e Juventus, distanziando almeno per una notte a +4 l’Atalanta, impegnata sabato sera proprio contro i bianconeri. Non recuperano i quattro titolari ai box: “Penso che Mancini possa tornare la prossima settimana e con lui spero anche Kone e Wesley. Dybala va abbastanza bene, si allena e penso siano necessarie 1-2 settimane”.

Gli infortuni sono stati una costante nella stagione giallorossa: “Sono stati penalizzanti, soprattutto perchè sono stati lunghissimi sin da subito. E’ stata un’annata difficile sotto questo aspetto”. Tra i giocatori spesso assenti per problemi fisici ci sono elementi in prestito (Ferguson, la cui stagione è finita) o in scadenza (Dybala). “Questa situazione non è una novità, non si è affrontata prima ed è rimasta tale e quale. Sono ragazzi seri. Penso a Pellegrini che dopo il 5-2 di Milano è andato a fare l’intervista, mettendoci la faccia. Il futuro dipende dalla loro volontà e da quella della società”, ha tagliato corto l’allenatore che si è anche soffermato sul target dei calciatori da prendere in estate.

“Negli ultimi due anni sono arrivati trenta giocatori, di questi 4-5 o meno stanno giocando attualmente. Forse c’è bisogno di target diversi. A Roma hanno visto giocatori importanti e riconoscono quelli forti…”. Si possono prendere giocatori giovanissimi o con un ingaggio pesante. Per Gasperini la strada da seguire sta nel mezzo: “Il target ideale sono i giocatori come Malen e Wesley. Se ne trovi dieci sei bravo, se ne trovi due li aggiungi. Non è facile, ma è possibile”.

– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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