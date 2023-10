Gasparri "Marzio Tricoli era una figura positiva, seria, colta" - Tuttoggi.info

PALERMO (ITALPRESS) – “Marzio era figlio di un grande politico, di un grande intellettuale, però si è conquistato per i suoi meriti il ruolo di guida del partito della destra del tempo, Alleanza Nazionale. Poi è diventato assessore al bilancio con grande rigore. Lo ricordo, solido, mentre sedeva su una montagna di debiti che aveva ereditato. Il dolore della sua scomparsa non si è cancellato, era una figura positiva, seria, colta, appassionata”. Lo ha detto Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia in occasione della presentazione del libro “Marzio Tricoli – La primavera della Destra” edizioni Ex libris, presentato questo pomeriggio a villa Malfitano a Palermo.

