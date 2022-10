Acquisti comuni di gas e un meccanismo nuovo per determinarne il costo, ma non il tetto al prezzo proposto da diversi Stati, tra cui l’Italia. Sono i due pilastri del nuovo piano della Commissione Europea per affrontare la crisi energetica, e che passa ora al tavolo del Consiglio Ue per l’approvazione degli Stati membri.

