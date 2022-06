Gas, l’Europa accelera sugli stoccaggi - Tuttoggi

L’Unione Europea accelera sullo stoccaggio del gas in vista dell’inverno. In tempi record Parlamento e Consiglio hanno adottato la proposta legislativa della Commissione. Di fronte alla minaccia russa d’interruzioni dell’approvvigionamento, il nuovo regolamento dell’Unione sullo stoccaggio del gas dispone che in Europa le riserve di gas siano riempite prima dell’inverno e che la loro gestione sia protetta da interferenze esterne. In particolare, le nuove norme impongono agli Stati membri di riempire gli impianti di stoccaggio all’80% della capacità entro novembre quest’anno, e al 90% negli anni successivi.

Per la Commissione Europea si tratta di una forte dichiarazione di unità, determinazione e rapidità d’azione di fronte alla mossa del Cremlino di usare le esportazioni di gas come armi. Gli Stati membri privi di infrastrutture di stoccaggio dovranno concludere accordi bilaterali con i paesi vicini, in uno spirito di solidarietà, per potervi stoccare quantitativi sufficienti. Gli impianti di stoccaggio del gas sono ora considerati infrastrutture critiche e tutti i gestori di stoccaggio nell’Unione dovranno sottoporsi a un nuovo processo di certificazione per ridurre i rischi di interferenze esterne.

