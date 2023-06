Il presente e il futuro della filiera del gas nella prospettiva della decarbonizzazione del settore e delle conseguenti scelte per una transizione sicura, sostenibile e competitiva. Se ne è parlato durante una tavola rotonda organizzata a Roma da Italgas ed Eurogas intitolata “REPowerEU: Decarbonisation and Security of Gas Supply”.

xl3/fsc/gsl