Garlasco, da tribunale sorveglianza ok 'con riserve' a semilibertà Stasi - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Il tribunale di sorveglianza di Milano ha accettato “con delle riserve” la richiesta di semilibertà per Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007. Lo ha detto l’avvocato Glauco Gasperini, intervenuto in sostituzione di Giada Bocellari, legale difensore di Stasi, che oggi è al tribunale di Pavia per seguire il conferimento dell’incarico per procedere alla perizia chiesta dalla procura per stabilire se la traccia genetica trovata sulle unghie di Chiara Poggi sia compatibile con il patrimonio genetico di Andrea Sempio.

“Il tribunale – ha spiegato Gasperini uscendo dall’udienza, durata poco meno di un’ora – ha dato parere parzialmente positivo, ma il tribunale, come da prassi, si riserva la decisione”. E dunque “cosa deciderà lo sapremo dopo la camera di consiglio, che non è partecipata”. La decisione è dunque attesa nei prossimi giorni.

Alberto Stasi non era presente. “Non è venuto per una questione di rispetto della camera di consiglio, che è un’udienza che ha delle finalità precise”, ha spiegato il legale. Quanto al capitolo Pavia, ha concluso, “non ne parlo perché è diverso dal procedimento trattato oggi”.