Gareth Southgate non è più ct dell'Inghilterra - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Gareth Southgate non è più il ct dell'Inghilterra. L'addio arriva dopo la delusione della finale di Euro 2024 persa contro la Spagna. "Dopo 102 partite e quasi otto anni in carica, Gareth Southgate ha annunciato che lascerà il suo ruolo di ct dei Tre Leoni" , è l'annuncio su X della Nazionale inglese, mentre lo stesso commissario tecnico in una lettera diffusa sui social scrive che "la finale di Berlino è stato il mio ultimo match come ct inglese".

L'ad della Football Association, Mark Bullingham, sul sito della Fa lo saluta così: "A nome del calcio inglese, vorrei rendere omaggio a Gareth Southgate e a Steve Holland per tutto ciò che hanno realizzato. Negli ultimi otto anni hanno trasformato la squadra maschile inglese, regalando ricordi indimenticabili a tutti coloro che amano i Three Lions. Guardiamo indietro al mandato di Gareth con immenso orgoglio: il suo contributo al gioco inglese, incluso un ruolo significativo nello sviluppo dei giocatori e nella trasformazione della cultura, è stato unico. Tuttavia, è il suo record di vittorie nei tornei a essere più straordinario.

"Siamo molto orgogliosi di tutto ciò che Gareth e Steve hanno realizzato per l'Inghilterra -prosegue Bullingham- e saremo loro per sempre grati. Il processo di nomina del successore di Gareth è ora in corso e puntiamo a far confermare il nostro nuovo manager il prima possibile. La nostra campagna Uefa Nations League inizia a settembre e abbiamo una soluzione provvisoria in atto se necessario".